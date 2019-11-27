Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

Haber : Erdal Tanrıverdi

Kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Darıyeri, Hasanbey ve Taşaltı mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kara yolunun Bolu kesiminde de Elmalık, Seymenler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkiinde sağanak ile sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor. Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak ve sis etkisini sürdürüyor. Bölgede yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, kentin Aladağ, Kartalkaya ve Gölcük gibi yüksek kesimlerinde ise kar beklendiği bildirildi.