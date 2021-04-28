Bolu Dağı'nda trafik yoğun

İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde, tam kapanma öncesi yoğun araç trafiği oluştu.

Bolu Dağı'nda trafik yoğun
HABERİN GALERİSİ
Bolu Dağı'nda trafik yoğun

Bolu Dağı'nda trafik yoğun

Haber: C. Kutay Aykan

Tam kapanma kararının ardından vatandaşlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı. Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 11:27
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esnaf dert yandı: ‘Bittik!’
Esnaf dert yandı: ‘Bittik!’
  1. Bolu

banner128

banner124