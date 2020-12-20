Bolu Dağı'nda zehir tacirlerine geçit yok



Haber:N.Halid Altundal

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi kadrosunda yer alan 2 narkotik dedektör köpeği, başarılı operasyonlara imza atıyor. Yaklaşık 150 komut algılayabilen, hassas burunlarıyla araçların farklı yerlerine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi bularak polis ekiplerinin iş yükünü hafifleten köpekler, kentte özellikle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olan Bolu Dağı geçişinde uyuşturucu tacirlerinin adeta "korkulu rüyası" oluyor.

Polis ekipleriyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda görev yapan "Artos" ve "Sezar", doğudan batı illerine ve Avrupa'ya Bolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyenlere geçit vermiyor. Narkotik dedektör köpekler, denetimlerde durdurulan araçlarda farklı yerlere gizlenen uyuşturucu ve uyarıcı maddelere anında tepki veriyor.

"Artos" ve "Sezar"ın katılımıyla bu yıl içerisinde düzenlenen 180 operasyonda 400 kişi yakalandı. Şüphelilerden 51'i "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Operasyonlarda 179 kilo 467 gram esrar, 73 kilo 843 gram eroin, 2 kilogram kokain, 1 kilo 277 gram sentetik uyuşturucu, 239 gram skunk ile 115 bin 135 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020, 13:06