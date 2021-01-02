Bolu dağı ritüeli



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu'da sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Bolu Dağı Polisevi, Elmalık, Abant kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerliyor. Güzergahta görev yapan kara yolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor. Kent merkezinde, Kasaplar, Paşaköy, Bahçelievler, Tabaklar, Karamanlı ve Aktaş ile Karaçayır mahallelerinde sis etkisini gösteriyor. Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte zorlanıyor.