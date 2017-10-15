Haber; Ceylan Beykoz

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu bölümünde gün boyu etkili olan yağışla sis de etkisini artırdı. Yoğun sis nedeniyle Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde bulunan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Heyelan mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Trafik ve karayolları ekipleri, güzergahtaki sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor. Hava sıcaklığını zaman zaman 4 dereceye kadar düştüğü ortalama 900 rakımlı Bolu Dağı geçidinde her an kar yağışı olabileceği belirtiliyor.