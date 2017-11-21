Haber: Aysun Beykoz

Bolu Dağında gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Bolu Dağında yolun kapanmaması için trafik ekipleri tırların geçişine izin vermiyor. D-100 karayolunun Elmalık kavşağında trafik ekipleri her hangi bir kazanın yaşanmaması için denetimlerini aralıksız devam ediyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor. Karayolları ekipleri de yolu sürekli açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yağışın aralıksız devam ettiği Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.