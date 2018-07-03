HABER:Ceylan Beykoz

Ailesi ile birlikte İstanbul’dan memleketi olan Artvin’e giden İlhan Şeker’in (47) kullandığı 08 ED 981 plakalı hafif ticari araç, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden İlhan Şeker, eşi ve kızının da bulunduğu aracı durdurup indikten sonra durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından dumanlarla kaplanan tünelin her iki yönü de araç trafiğine kapatıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Şeker ailesi araçlarının söndürülme çalışmalarını birbirine sarılıp teselli ederek izledi. Kapanan tünel nedeniyle araçlar Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tünel yeniden araç trafiğine açıldı.