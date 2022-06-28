Bolu Dağı Tüneli Açıldı

İlimizi teslim alan yoğun yağışlar sonrası sabah saatlerinde Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen heyelanda, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.
İstanbul yönünde bulunan 2 şeridin toprakla dolması üzerine TEM’in İstanbul yönü tedbiren kapatıldı. Güzergâh üzerinde dubalarla önlem alan trafik ekipleri İstanbul yönünü kullanan şoförleri Abant gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi.
13 SAAT SONRA AÇILDI
Karayolları ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalar, iş makinelerinin şeritler üzerine yayılan toprağı kaldırmaları ve temizlik aşamasıyla son buldu. 13 saat süren çalışmalardan sonra TEM Otoyolu’nun İstanbul yönü trafiğe açılmış oldu.