HABER:Aysun Beykoz

8 KİLOMETRE GİTTİ

Anadolu Otoyolu'nda Aydın Özdemir idaresindeki 06 CAF 97 plakalı pekmez yüklü kamyonun motor kısmından Bolu Dağı Tüneli'nde alevler yükseldi. Kamyonun yandığını fark etmeyen sürücü Özdemir'in, motor kısmında başlayan yangını görmeyerek yaklaşık 8 kilometre gittiği belirtildi. Vatandaşların uyarısı üzerine kamyonu emniyet şeridine çeken Özdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kamyonun motor kısmındaki yangın, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu kamyonda hasar oluştu.

TÜNEL İÇİNDE YANDI

Bolu Dağı Tüneli'nde bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Ahmet Turgut yönetimindeki 34 WM 2422 plakalı otomobil seyir halindeyken Bolu Dağı Tüneli geçişinde motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Karamahmutoğlu, bunun üzerine otomobili sağ şeride çekerek yardım istedi. Otomobildeki yangın, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği itfaiye ekibince yapılan müdahaleyle söndürüldü. Olay nedeniyle tünelde iki şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.