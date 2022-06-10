Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki önemli karayolu güzergâhlarındaki güncel yol durumunu açıkladı. Bolu- Düzce il sınırı ve Bolu Dağı Tüneli’nde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

Haber: C.Kutay Aykan

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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