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22 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Bolu Dağı Tüneli'nde kaza trafiği durdurdu

    Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazası, yaklaşık 30 dakika trafiğin durmasına neden oldu.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 10:35
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    Bolu Dağı Tüneli'nde kaza trafiği durdurdu
    HABER: Faruk ÇİDEM
    Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00'da Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyoluİstanbul istikametinde meydana geldi. 
    İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Aed Abdulaziz idaresindeki 55 AAZ 65 plakalı araç aynı istikamette giden Ökkeş Murat Taşkale idaresindeki 34 VE 0072 plakalı otobüse Bolu Dağı Tüneli içinde yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Bolu Dağı TEM Otoyolu, Abant Kavşağı'ndan tünel girişine kadar 30 dakika trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kaza yapan araçlar kaldırılarak trafik tekrar açıldı.


    Anahtar Kelimeler: Bolu, Dağı, Tüneli, TEM, Otoyolu

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