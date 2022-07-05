Bolu Dağı Tüneli’nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Haber: Okay Özcan

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklermevkisinde yoğunluk oluşturmaya başladı. İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.Trafik ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

KARAYOLLARINDA SON DURUM

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1’inci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Bolu Çaydurt Gişelerinden (Doğu) ve Abant kavşaklarından sağlanıyor.