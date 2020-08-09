Bolu Dağı Tüneli’nin duvarına çarptı

Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Mehmet Tosun idaresindeki 06 AAD 335 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tünelin girişindeki duvara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanmazken, yanında bulunan Yüksel Tosun yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.