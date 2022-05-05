Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza

Bolu Dağı viyadüğünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Dağı 2. Viyadüğü'nün İstanbul istikametinde seyir eden 6 otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten devam etti. Ramazan Bayramı tatilini bitirip evlerine dönen vatandaşlar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağına kadar uzandı.

Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bölge Müdürü Mahmut Şentürk Göynük’te
Bölge Müdürü Mahmut Şentürk Göynük’te
  1. Bolu

banner128