Bolu Dağı’na DİKKAT!

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu geçişinde yoğun kar ve tipi nedeniyle zeminin karla kaplanması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Otoyolun Ankara yönünde yolda kalan iki tır nedeniyle ulaşım yer yer durma noktasına geldi. Ankara yönünde araçlar yavaş şekilde ilerlerken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL YÖNÜ TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

D-100 karayolu kesiminde de etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR’ların Bolu dağı istikametine geçişine izin verilmiyor. Tır’lar polis ekipleri tarafından Abant kavşağındaki dinlenme tesisinde durduruluyor. Karayolları ekipleri de yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek yolları açık tutmak için mücadele ediyor.