Bolu Dağı’na dikkat!



Haber: Ceylan Beykoz

Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağmaya devam eden kar ve yoğun sis özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü Bolu Dağı’nda, Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, Polis ekipleri ise belirli noktalarda trafiğin daha güvenli seyri için sürücüleri uyarıyor.

ARAÇLARA DENETİM YAPILIYOR

Bolu Dağı’nda kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takozu olan ağır tonajlı araçların geçişine izin verilirken, uygun şartları sağlamayan araçlar bölgedeki dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Bolu Valiliğinin duyurusuna göre, beklenen kar yağışı başladıktan sonra kış lastiği veya zinciri olmayan araçların D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden geçişine izin verilmeyecek.