Bolu Dağı’nda aksama yok!

Haber: Erdal Tanırverdi

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı TEM yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışı, üç gündür aralıklarla devam ediyor. Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor. Kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.