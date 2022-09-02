Bolu Dağı’nda ekipler çalışmada

Haber: Okay Özcan

İstanbul ile Ankara arasındaki önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı kesiminde, araç şoförlerinin görüş mesafesine engel olan diken ve çalılar temizlenmeye başladı.

D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde bulunan virajlarda sürücülerin görüş mesafesini kısaltan ve yola kadar uzanan diken ile çalıları Karayolları ekipleri temizliyor.

İş makinesine takılan ot biçme aparatı yardımıyla kesilen diken ve çalılar, ekipler tarafından toplanıyor, yol kenarında bulunan su kanalları da açılıyor.

Ekipler, yağışlardan olumsuz etkilenilmemesi için temizleme işlemine aralıksız devam ediyor.