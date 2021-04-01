Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan, Bıçkıyanı, Elmalık ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü. Güzergahı kullanan sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle yolda dikkatli ilerliyor. Bölgede ring halinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, şehir merkezinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışın hafta sonuna kadar devam etmesi ve yüksek kesimlerde sisin etkili olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 11:37