Haber: Esra Öztürk

Bolu Dağı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda önceki gün etkili olan kar yağışının dün sabah saatlerinde durmasıyla trafik tekrar normale döndü. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan ve Ankara- İstanbul arasında yer alan Bolu Dağı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu kesimlerinde önceki gün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü. Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, sürücüler gece boyunca zor anlar yaşadılar. Karayolları ekipleri kar yağışının beklendiği ilk saatlerden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu üzerinde hazır şekilde beklemeye başladı. Karayolu ve Otoyolun kapanmaması için 154 personel, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 13 karla mücadele, 2 yükleyici, 1 yangın müdahale aracıyla 24 saat boyunca çalışma yaptı.Kar yağışının dün sabah saatlerinde durmasıyla birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde trafik tekrar normale döndü.