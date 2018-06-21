Haber: Semih Baykal

Bolu Dağı D-100 Karayolu’nun Karanlıkdere mevkisinde 05 DU 397 plakalı kamyonet, sürücüsü Fatih Eren’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refuja çarparak devrildi. Kazada sürücü Eren ile araçta yolcu olarak bulunan Ümit Sarıçapanoğlu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul istikametinde tek şeritten sağlanan trafik, devrilen kamyonetin yoldan kaldırılması ile normale döndü.