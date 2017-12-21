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21 Aralık 2017 Perşembe
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    • Bolu Dağında kar başladı

    Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Abant’ın ardından akşam saatlerinde 12 kilometrelik Bolu Dağı geçidinde de başlayan kar yağışı trafik akışını olumsuz yönde etkili oluyor.

    21 Aralık 2017 Perşembe 08:40
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    Bolu Dağında kar başladı

    Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve bin 328 metre yükseklikte yer alan Abant  tabiat parkında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde ise Bolu dağı geçidinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor.

    ABANT BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Ortalama 1500 rakımlı Abant Tabiat parkında başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının ardından beyaza bürünen tabiat parkına günü birlik veya konaklamak için gelen yerli ve yabancı tatilciler, karın keyfini çıkarıyor. Tatilciler, Abant Gölü çevresinde yürüyüş yapıp, ata ve faytona biniyor.

    BOLU DAĞDA KAR BAŞLADI

    Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan 12 kilometrelik ortalama 900 rakımlı Bolu Dağı geçidinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ise etkisini artırarak devam ediyor. Trafik ve karayolları ekipleri ise yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanması ihtimaline karşı teyakkuzda beklemeye devam ediyor.

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