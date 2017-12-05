Haber: Semih Baykal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla kar yağışının ilimizde etkili olması bekleniyordu. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının başlamasıyla yüksek kesimlerdeki yeşil alanlar beyaza büründü. Hafif şekilde kar yağışı devam ederek, sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler ışıklı tabelalarla uyarılıyor.