Haber: Semih Baykal
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla kar yağışının ilimizde etkili olması bekleniyordu. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının başlamasıyla yüksek kesimlerdeki yeşil alanlar beyaza büründü. Hafif şekilde kar yağışı devam ederek, sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler ışıklı tabelalarla uyarılıyor.
Peygamber’e kurban kesilmesi başkanı çileden...
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı etkili oluyor
Yedigöller de kayboldular Jandarma kurtardı...
Özel öğrenciler özel sergi
CHP kadın-erkek eşitliğini gündeme almalıdır...
Meclis mesaiye devam ediyor
Turizme Destek ile Yılın Yerel Yöneticisi...
Türk geleneğini sürdürüyorlar
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!