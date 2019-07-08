Bolu Dağı’nda kaza 3 yaralı

Haber: Birol Ertunç

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ramazan Yıldız idaresindeki 34 GG 2722 plakalı otomobil, Ankara istikametinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki sis lambasına çarpan araç daha sonra takla atarak yol kenarına savruldu. Yaşanan kaza sonrası sürücü Ramazan Yıldız ile araçta bulunan Necla Yıldız ve Züleyha Kurt yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra tedavilerine devam edilmek üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.