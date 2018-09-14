Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Erdinç Erdemir idaresindeki 99 DU 287 Azerbaycan plakalı otomobil, yağmur yağışının yaşandığı virajlı yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan babası Musa, annesi Ülke ve kardeşi Hira Erdemir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.