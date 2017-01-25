HABER: FARUK ÇİDEM

Kaza, saat 10.25 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Dorseden yola savrulan damacanalar nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, tünel girişinde ekipler tarafından durduruldu. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Karayolları, polis ve itfaiye ekipleri yolda geniş bir alana savrulan damacanaları topladı. Yola dökülen mazot da temizlendi.

Yaklaşık yarım saat süren temizleme çalışması ardından İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı.