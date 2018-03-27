Alınan bilgiye göre, Kazım Gök idaresindeki 71 DY 466 plakalı madeni yağ yüklü tanker, D-100 karayolu Bolu Dağı inişinde freninin boşalması sonucu Kaynaşlı ışıklı kavşak mevkisinde refüje çarptı. Yolun orta bölümüne çıkarak durabilen tanker, alev alarak yanmaya başladı. Tankerden atlaması sonucu yaralanan sürücü Gök, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan tanker ise bölgeye sevk edilen Kaynaşlı ve Düzce itfaiye ekiplerince yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Tankerin olay yerinden kaldırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.