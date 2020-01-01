Bolu Dağında kırmızı alarm

Haber: C. Kutay AYKAN

Günlerdir beklenen kar yağışı Bolu Dağında etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, karayolları ekipleri kırmızı alarma geçerek Bolu Dağında çalışmalara başladı. Ekipler, dur durak bilmeksizin yolun açık tutulması için çalışmalar sürdürürken, bazı karayollarına ait kamyonlarda hazır halde olabilecek olaylara karşın yol kenarlarında hazır bekletildi.

Yoğun kar yağışını fırsat bilen bazı aileler çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkarırken, Karayollarında görev yapan personel soğuktan üşüyen basın mensuplarına ısınmaları için baklava ikram ettiler. Bolu Dağındaki yol kenarına karayolları çalışanları tarafından yapılan kardan adamda ilgi gördü.