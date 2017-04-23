Haber: Kasım ŞAHİN

Nisan ayı vatandaşları adeta şaşkına uğrattı. Bolu çevresini etkisi alan kar yağışı nedeniyle ulaşımlarda aksaklıklar meydana geldi. Bolu Dağında kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, çevre köylerde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Bolu Dağının sürekli açık tutulması için Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Yetkililer kar lastiği bulunmayan araçların Bolu Dağı mevkiinden geçişlerinin yasak olduğunu belirtirken, kar yağışının yanı sıra aralıklı olarak meydana gelen sis de trafik akışını etkiliyor.

Karayolları ekipleri alarma geçerek güzergahta yoğun şekilde yağan kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ağır vasıtaların Bolu Dağı mevkiinden geçerken sürücülerin dikkatli olmalarını isteyen yetkililer özellikle TIR sürücülerinin bölgeden yavaş geçmelerini konusunda uyarıda bulundular.