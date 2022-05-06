Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili



Haber: Erdal Tanrıverdi

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi ve Seymenler bölgeleri ile Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek, ve Kaynaşlı geçişlerinde etkili olan sağanak ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Polis ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Ayrıca Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı Tüneli 2. ve 3. viyadükler kesiminde de sağanak ve sis etkili oluyor.