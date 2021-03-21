Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda, sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 15:27