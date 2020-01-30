Bolu Dağı’nda sis ve kar yağışı

Haber: N. Halid Altundal

Bölgede gece etkisini gösteren sağanak, sabah saatlerinde yerini Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor. Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ise ilimiz genelinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor.