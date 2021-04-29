Bolu Dağı’nda tam kapanma çilesi

Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Bolu Dağı’nda dün başlayan araç yoğunluğu bugün de devam etti.

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Bolu Dağı’nda tam kapanma çilesi

Bolu Dağı’nda tam kapanma çilesi

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararı alınması sonrası on binlerce vatandaş memleketlerine gitmek için yollara düştü. İstanbul’dan Anadolu’daki memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar TEM otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu. Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yolun Ankara istikametinde trafik artarken İstanbul yönü ise boş kaldı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 12:01
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