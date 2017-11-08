Alınan bilgiye göre, Osman Usmalı idaresindeki 34 LOE 29 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kaynaşlı kavşağında duramayarak, önce ışıklarda duran iki otomobil, daha sonra da yol kenarında park halinde bulunan biri minibüs 4 araca çarptı. Hızını alamayan tanker, önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneden geçerek boş araziye devrildi. 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği kazada, yol kenarında servis bekleyen Ahmet Şen ve kahvehanenin önünde köftecilik yapan Sezgin Emirzaoğlu, tankerin altında kalarak hayatını kaybetti. Emirzaoğlu ve Şen'in cesedi, itfaiye kaza kırım ve AFAD ekiplerince tankerin altından çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada, tanker sürücüsü, ışıkta bekleyen araç sürücülerinden Mustafa Yıldız, kahvehanede oturan Kemal Nasır ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan tankerdeki kimyasal maddenin alüminyum sülfat olduğu belirlendi. Kimyasalın yaydığı koku ve yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye sivil vatandaşların girmesini engelleyen jandarma ve polis ekipleri, megafonla sık sık anonslar yaparak uyarılarda bulundu. Aynı zamanda önlem olarak İstanbul istikametindeki trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, ışıklı kavşağa hızla giren tankerin, araçlara çarptıktan sonra önüne aldığı minibüsü sürükleyerek, kahvehaneye girdiği görülüyor.