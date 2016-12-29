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29 Aralık 2016 Perşembe
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    • Bolu Dağın’da terörist avı

    Dün akşam geç saatlerde bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünün HİGHWAY Tesislerinde mola verdiği sırada Jandarma ekipleri terörist olduğu iddia edilen bir kadın şahsı apar topar gözaltına aldı.

    29 Aralık 2016 Perşembe 10:29
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    Bolu Dağın’da terörist avı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Dün akşam saat 10.15 sularında Highway Alış veriş merkezin de bulunan yolcu otobüsü konaklama bölümünde otobüsle yolculuk yapan bir kadın teröristin otobüsün mola verdiği esnada jandarma tarafından yakalandığı ve yakalanan teröristin canlı bomba olduğu iddia edildi. Resmi olmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kamil Koç Firmasına ait olan yolcu otobüsündeki vatandaşlar, kadın yolcudan şüphelenerek 156 Jandarma İmdat telefonuna ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma asayiş timleri yolcu otobüsünün HİGHWAY’de mola verdiği sırada şahsı kontrollü şekilde gözaltına aldı.   

    CANLI BOMBA İDDİASI

    Görgü şahitleri arasında, şüphe ve ihbar üzerine yakalanan kadının canlı bomba olduğu iddia edilirken Jandarma ve valilikten konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İsmi açıklanmayan kadın terörist Bolu Jandarma Komutanlığına götürüldüğü ve şahısla ilgili incelemelerin gizli bir şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili ayrıntıları takip ediyoruz.  

    Anahtar Kelimeler: Dün, Akşam, Geç, Saatlerde, Otobüs

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