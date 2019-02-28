Bolu Dağı’nda TIR’lara kar engeli

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. D-100 yolunun Düzce-Kaynaşlı mevkiinden TIR'ların Bolu yönüne geçişine izin verilmiyor

Bolu Dağı’nda TIR’lara kar engeli

Haber: Esra ÖZTÜRK

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı en fazla Bolu Dağı geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bakacak, Kaynaşlı, Seymenler mevkiilerinde etkili oldu. Polis ekipleri, Bolu Dağı'nın Düzce Kaynaşlı kesiminden Bolu yönüne doğru TIR'ların yolu kayarak kapatmaması için geçişlerine izin vermiyor. Yoldan kamyon, otobüs ve tanker gibi diğer ağır tonajlı araçların geçişlerine izin veriliyor. Bölgede görevli polis ekipleri sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarıyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşansa da karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yolun beyaza bürünmesi önleniyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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