Haber: Semih BAYKAL

Bolu’da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24 Temmuz tarihinden itibaren başlayarak Abant Kavşağı’ndan, Kaynaşlı Kavşağı’na kadar devam eden yol çalışması yaşamı olumsuz etkiliyor. Yolun kapalı olmasından dolayı ulaşım Bolu Dağı’ndan sağlanırken, sürücüler zor dakikalar yaşıyor. Bolu Dağı’nda Sabahattin’in Yeri adlı işletmeden, Kaynaşlı Kavşağı’na kadar kilitlenen trafikte araçlar saatlerdir trafikte bekliyor.

Abant Kavşağı’nda devam eden çalışmanın ise 24 Ağustos tarihinde sona ermesi bekleniyor.

VALİ UYARDI

Bolu Valisi Aydın Baruş, geçtiğimiz günlerde yapılan Bolu İl Koordinasyon Toplantısı’nda Karayolları 4’üncü Bölge Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Orhan Yılmaz’ı konu hakkında uyarmıştı. Baruş, yol çalışması hakkında; “TEM Otoyolu’ndaki çalışmaların belirtilen süreden daha erken bitmesini istiyoruz. Otoyoldaki çalışmalar yüzünden trafik Bolu Dağı’na taşınıyor. Özellikle akşam saatlerine yaşanan kamyon trafiği yüzünden vatandaşlarımız zor saatler yaşıyor. Bu yol üzerindeki çalışmalarınızı daha erken bitirmenizi istiyoruz. Basın ve bize gelen şikayetler ortada. Hızlı bir şekilde bu çalışmayı bitirin” ifadelerini kullanarak uyarılarda bulunmuştu.