HABER : FARUK ÇİĞDEM

Kaza, Bolu Dağı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 59 VH 452 plakalı araç sürücüsü Mahmut Çabuk, aynı istikamette ilerleyen Ali Çetintaş idaresindeki 51 KJ 491 plakalı kamyona hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Mahmut Çabuk kanlar içinde kalarak araçta sıkıştı. Kazadan yara almadan kurtulan Ali Çetintaş’ın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ve polis ekipleri geldi. Araçta sıkışan Çabuk, itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Mahmut Çabuk daha sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Mahmut Çabuk’un sıkıştığı araçtan çıkarılmasıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri araç içinde Çabuk’a ait bir kimlik bulabilmek için çalışma yaptı. Araç içinde yapılan aramada silah ve askeri belgelerin yanı sıra Çabuk’a ait olduğu öğrenilen telefon da bulundu. Polis ekipleri telefonla Çabuk’un ailesine ulaşarak kaza haberini verdiler.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.