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18 Aralık 2018 Salı
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    • Bolu Dağı'nda yoğun sis

    Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu dağı kesiminde sis etkili oluyor. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

    18 Aralık 2018 Salı 12:34
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    Bolu Dağı'nda yoğun sis

    HABER:Esra Öztürk

    Sabah saatleri itibarıyla D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Kara yolları ekipleri sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

    Öte yandan Bolu kent merkezinde de zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 45 metreye kadar düştü. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün içerisinde etkili olacağını, bugün ve yarın sağanak, perşembe günü ise kar yağışı beklediklerini ifade etti.

     

    Anahtar Kelimeler: Anadolu, Otoyolu, D-100, Kara, Yolunun

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