Bolu Dağı’nda zincirleme kaza

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine Haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kaya karışırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

“KAZAYA 18 ARAÇ KARIŞTI”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kaza sonrası ilk açıklamasında can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. Vali Ümit, zincirlemeye kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.