Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

Haber: C. Kutay Aykan

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve tutuksuz yargılanan Bolu Dağında ünlü et lokantası İsmail'in Yeri'nin sahibi İsmail Çolak hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası verilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çolak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra teslim olan İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanmış ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahkeme kararına göre hakkında yaklaşık 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çolak hakkında yakalama kararı çıktı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri Çolak'ı yakalayarak gözaltına aldı.