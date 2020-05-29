Bolu Dağı’ndan bir gemi geçti

Haber: N. Halid Altundal

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait bir nakliye ve yük gemisi, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildi. İstanbul'dan tıra yüklenen yük gemisi, D-100 kara yolu üzerinden Bolu Dağı geçişine ulaştı. Genişliği 6 metre, uzunluğu 20 metre olan bir tır ile nakil edilen yük gemisi polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi. Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen yük gemisinin burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.