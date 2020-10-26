Bolu Dağlarında altın mı var?

Haber:Erdal Tanrıverdi

Hafta sonu Cihan Ayvaz ve Sami Karaköse organizasyonuyla gerçekleşen yürüyüş, saat 09.20'da 850 rakımlı Yeşilköy mevkiinde başladı. Kayın ağaçları ve orman gülleri ile kaplı ormanlık alanda devam eden yürüyüş, 1060 rakımda bulunan Çamlıpınar Göledinde verilen yemek molasına kadar devam etti. Mola sonrası devam eden 16 kilometrelik yürüyüş, saat 16.05 'te başlangıç noktası olan Yeşilköy'de sona erdi.

Yürüyüşün sonuna doğru yaklaşıldığı sırada, yolun kenarında bulunan küçük derecikten bazı sesler geldiğini duyan doğaseverler seslerin geldiği noktaya odaklandı.Derenin kenarında çömelmiş ve elinde tuttuğu kabı sallayıp duran adamı gören trekking severlerin, “altın mı arıyorsun ?” sorusuna evet yanıtını veren Cengiz Kahveci (48), “Kurtlu Dere'de fanlama yoluyla altın bulmaya çalışıyorum. Bulduğum metalleri, tahlil için Maden Teknik ve arama Enstitüsü (MTA)'ya göndereceğim. Altın bulacak olursam Kurtlu Dere'de altın aramak için ruhsat çıkartacağım. Pandemiden önce inşaatlarda kalıpçılık yapıyordum. Fakat Korana sonrası işsiz kaldım. Şimdide doğada şansımı deniyorum” dediği öğrenildi.