Bolu Dağlarında hayvanlar alemi





Ülkemiz ormanlarının kadar güzel ne kadar değerli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Özellikle Bolu’nun yüzde 65’i ormanlık alanlarla kaplıyken, bu ormanlık alanların içerisinde yaşayan çeşit çeşit hayvanların da yaşam mücadelesi vermesi, fotoğraf ve videolarla da ortaya çıkartılmış oldu.

Bolu Doğan Derneği üyeleri Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesinin bir ormanlık alanına kurdukları ve bir yıl boyunca aynı bölgeye foto kapan kurarak doğa ortamında yaşam mücadelesi veren, ayı, geyik, ceylan, tilki ve yavrularıyla birlikte gezintiye çıkan anne domuz görüntülere takıldılar. Dernek üyeleri, bir yıl boyunca foto kapanı aynı geçiş bölgesine kurduklarını ve yaban hayvanlarının geçişlerini izleyip kayıt altına aldıklarını dile getirdiler. Ayrıca, Bolu’nun yaban hayatı, Dağlar Bayırlar adli video da hazırladıklarını açıkladılar.