Bayburt merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayburt merkezli Bolu, Şırnak, Muş, Hatay, Kırklareli, Diyarbakır ve Eskişehir'de 19 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 asker gözaltına alınmıştı.
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