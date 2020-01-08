Bolu'daki araç sayısı arttı

Haber: Volkan Yılmaz
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
BOLU’DAKİ ARAÇ SAYISI ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 115 036 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 56 070 otomobil, 1 566 Minibüs, 951 Otobüs,16 671 Kamyonet, 5 960 Kamyon, 11 518 Motosiklet, 21 854 Traktör, 446 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.