Bolu'daki kadın girişimciler ipek böceği yetiştiriyor



Haber: C. Kutay Aykan

Seyrancık Mahallesi'nde oturan Zuhal Temel ve Berna Efe, ipek böceği yetiştirmek için kolları sıvadı. İki girişimci kadın, evin bodrum katında ipek böceği yetiştiriciliğinden elde ettikleri gelirle ekonomisine katkı sağlıyor.

Zuhal Temel, ipek böceği yetiştiriciliğini geliştirerek, Mudurnu'daki kadınlara gelir kapısı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yıllar önce bölgede ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu belirten Temel, kendilerinin de bu geleneği sürdürmek istediğini ifade etti.

Berna Efe de ipek böceklerine özenle baktıklarını dile getirerek, çalışmayı genişletmek için destek beklediklerini kaydetti.