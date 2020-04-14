Bolu'dan 500 kişi tahliye olacak

Haber: C. Kutay Aykan

Kamuoyu gündeminde olan infaz düzenlemesi geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde(TBMM) görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen yeni infaz yasasıyla birlikte Adalet Bakanlığı cezaevlerinden tahliyelerin yasanın Resmi Gazetede yayınlanması ile başlayıp Cuma gününe kadar devam edeceği bilgisini verdi. Alınan bilgilere göre yeni infaz düzenlemesine göre ilimizde bulunan açık cezaevinden yaklaşık 500 mahkumun tahliye edileceği öğrenildi. Öğle saatlerinde başlayacak tahliyelerde emniyet güçleri cezaevi çevresinde ve güzergahında geniş güvenlik önlemleri alacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 22:42