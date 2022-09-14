Bolu Değirmenbeli köyünde üzerinde ev olan tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu İli, Merkez, DEĞİRMENBELİ Köyü, 1588 Parsel, Özellikleri : Taşınmaz belediye mücavir alan sınırları ve imar planı dışında kalmakta olup köy yerleşik alanı içerisindedir. Üzerinde iki katlı ahşap yapıda inşa edilmiş ev bulunmakta olup, evin uzun süredir kullanılmadığından %80 yıpranma payı olduğu ve yola cephesi bulunduğu tespit edilmiştir.

Bolu Değirmenbeli köyünde üzerinde ev olan tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak

Yüzölçümü 845 m2
Kıymeti : 130.535,00-TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler 3402 S K 22. Mad. 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü 27/09/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü 27/10/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU

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