Bolu Değirmenbeli köyünde üzerinde ev olan tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu İli, Merkez, DEĞİRMENBELİ Köyü, 1588 Parsel, Özellikleri : Taşınmaz belediye mücavir alan sınırları ve imar planı dışında kalmakta olup köy yerleşik alanı içerisindedir. Üzerinde iki katlı ahşap yapıda inşa edilmiş ev bulunmakta olup, evin uzun süredir kullanılmadığından %80 yıpranma payı olduğu ve yola cephesi bulunduğu tespit edilmiştir.