Yüzölçümü : 845 m2
Kıymeti : 130.535,00-TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 3402 S K 22. Mad. 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 27/09/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/10/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Değirmenbeli köyünde üzerinde ev olan tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu İli, Merkez, DEĞİRMENBELİ Köyü, 1588 Parsel, Özellikleri : Taşınmaz belediye mücavir alan sınırları ve imar planı dışında kalmakta olup köy yerleşik alanı içerisindedir. Üzerinde iki katlı ahşap yapıda inşa edilmiş ev bulunmakta olup, evin uzun süredir kullanılmadığından %80 yıpranma payı olduğu ve yola cephesi bulunduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 845 m2
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