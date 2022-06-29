Bolu Dereceören’deYol Çöktü, Köylüler Mahsur Kaldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dereceören köyü yolunda meydana gelen olay öğle saatlerinde gerçekleşti. Dereceören köyü yolunun, Abant sapağı 1 km’sinde yol çöktü. Çöken yolda şans eseri kimse yaralanmadı. Çöküntüyü fark eden köy muhtarı Muzaffer Yılmaz’ın durumu hemen yetkililere haber vermesi üzerine Bolu İl Özel İdare’sinden olay yerine 1 adet ekskavatör gönderildi.

Köy yolunda heyelan meydana gelmesi üzerine köylüler köyde mahsur kaldı.

Olay yerinde inceleme yapan yetkililer, köy yoluna paralel olarak başka bir yolun açılası için çalışmalara başladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 15:13