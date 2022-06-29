Bolu Dereceören’deYol Çöktü, Köylüler Mahsur Kaldı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Dereceören köyü yolunda meydana gelen olay öğle saatlerinde gerçekleşti. Dereceören köyü yolunun, Abant sapağı 1 km’sinde yol çöktü. Çöken yolda şans eseri kimse yaralanmadı. Çöküntüyü fark eden köy muhtarı Muzaffer Yılmaz’ın durumu hemen yetkililere haber vermesi üzerine Bolu İl Özel İdare’sinden olay yerine 1 adet ekskavatör gönderildi.
Köy yolunda heyelan meydana gelmesi üzerine köylüler köyde mahsur kaldı.
Olay yerinde inceleme yapan yetkililer, köy yoluna paralel olarak başka bir yolun açılası için çalışmalara başladı.Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 15:13